Торги із Заходом, – Іноземцев пояснив, чому Китай не планує нападати на Тайвань
Керівництво Китаю, цілком можливо, порушує права людини та протистоїть західним цінностям. Однак воно точно не страждає авантюризмом.
Тому проблему Тайваню трохи переоцінили. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський економіст Владислав Іноземцев.
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Тайвань – предмет торгу Китаю
Він вважає, що Китай ще десятиліттями проводитиме різну "підривну" роботу. На острові є чимало прокитайських сил, які хотіли б возз'єднання з континентом. Однак пряма агресія Китаю проти Тайваню – малоймовірна.
Думаю, що Тайвань для Китаю є предметом торгу з Заходом з погляду геополітичної стратегії. За ідеєю, як міг би бути для Путіна торг України з Заходом щодо Донбасу,
– наголосив Іноземцев.
Він пояснив, що Китай звик торгуватись. Це можна було побачити неодноразово.
"Я абсолютно впевнений, що Китай не нападе на Тайвань найближчі кілька років щонайменше, якщо нападе взагалі", – зауважив він.Зауважимо! У Пентагоні вважають, що Китай не причетний до ескалації агресії Росії проти України. Мовляв, держава зважає на ризики.
Напружені відносини Китаю і Тайваню: що відомо
- В іноземних ЗМІ поширили інформацію, нібито Китай може напасти на Тайвань, надихнувшись агресією Росії проти України.
- На початку жовтня 2021 року відбулось найбільше в історії вторгнення Військово-повітряних китайських сил у зону протиповітряної оборони острова.
- Наприкінці січня 2022 року Тайвань заявив про масштабне порушення повітряного простору Китаєм. Зафіксували 39 військових літаків.
- У відповідь Сполучені Штати Америки закликали Китай припинити тиск на півострів.
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