Якщо Росія посміє вторгнутись в Україну, то її чекають не лише економічні санкції. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
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За його словами, також буде "посилюватися ізоляція" Росії.
Я вважаю, що китайці це також враховують. Ми не бачимо ознак, що Китай буде залучений в це в будь-якій значущій ролі,
– заявив Кірбі.
Китай і ймовірне вторгнення Росії в Україну
- Як писало видання Bloomberg, президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не здійснювати масштабне вторгнення до України під час зимових Олімпійських ігор, які заплановані на 4 – 20 лютого.
- Реагуючи на таку інформацію, у Китаї назвали її фейком та провокацією.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен також коментував повідомлення про можливе "відтермінування вторгнення Росії" через Олімпіаду в Пекіні. За його словами, агресивним планам Кремля це може не завадити.
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