Військові літаки Китаю над Тайванем

У заяві міноборони зазначили, що над островом пролетіли 34 китайські винищувачі, 1 бомбардувальник. Крім того, військові зафіксували 4 літаки, які обладнані системами радіоелектронної боротьби.

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Зауважимо, що Китай протягом останніх місяців майже щодня здійснював рейси над водами між південною частиною Тайваню та контрольованими Тайванем островами Пратас у Південнокитайському морі.

Однак попередні рази над територією Тайваню пролітало 1 – 2 літаки розвідки Китаю. Наразі офіційний Китай ніяк не прокоментував цей інцидент.

Натомість Держдепартамент США закликав Китай припинити тиск на Тайвань і підтвердив свою прихильність острову.

Ми закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість розпочати значущий діалог з демократично обраними представниками Тайваню,

– заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

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