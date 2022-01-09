На сьогодні найбільш напруженою є ситуація навколо України, Ірану та Тайваню. Про це пише французький журналіст Ален Фрашон.

До теми США не будуть обіцяти Росії прибрати частину військ і ядерну зброю з Європи

Путін готовий іти на Київ

Оглядач переконаний, що президент Росії Володимир Путін готовий іти на Київ та підпорядкувати собі всю Україну.

Він заздалегідь подбав про демонстрацію військової могутності своєї країни: ультрасучасні ракетні системи, руйнівні можливості в космосі, масштабні маневри на кордонах України,

– пише Фрашон.

Основною рушійною силою для посилення війни на Донбасі журналіст називає те, що США ймовірно не захочуть прийняти ультиматум Москви щодо так званих "гарантій безпеки" і червоних ліній щодо розширення НАТО на схід.

Іран – друге місце у світі, де може спалахнути війна

На думку автора, другим місцем, де може розпочатися війна, є Іран. Підставою для цього він назвав те, що на початок 2022 року ця країна збагатилася ураном на 60%. Водночас експерти вважають, що потрібен лише місяць, щоб рівень урану сягнув необхідного для військових цілей.

Журналіст вважає, що це підштовхує США та Ізраїль до удару по ядерному комплексу Ірану, що не залишиться без відповіді. В такому випадку конфлікт може охопити весь Близький Схід. Адже ймовірність компромісу між Тегераном зі США та Європейським союзом значно зменшується.

Що може статися на Тайвані

Як помітив оглядач, Китай активніше став проводити морські навчання у Південно-Китайському морі, що може призвести до вторгнення на острів. На його думку, Пекіну підіграє двозначна позиція президента США Джо Байдена і те, що він не хоче втручатися у ситуацію навколо Тайваню.

Ймовірне вторгнення Росії в Україну

За даними агентства Conflict Intelligence Team Росія продовжувала нарощувати війська біля українських кордонів. Кількість військових країни-агресорки може бути більшою, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року.

У США розпочали підготовку до санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Вашингтон може заборонити експорт будь-яких споживчих товарів, що використовують вироблену або розроблену в США електроніку.

Багато країн-членів НАТО скептично ставляться до майбутніх переговорів із Росією щодо деескалації. Союзники вважають, що Путін просто хоче виграти час.

Вас може зацікавити думка про те, коли Росія може напасти: дивіться відео