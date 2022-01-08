Це, звісно, якщо Кремль піде на ескалацію проти України. Те ж стосується і ядерної зброї, яку Росія закликає прибрати від її кордонів. Поки така зброя існує – НАТО буде її мати.

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Вашингтон спростував чутки, що буде пропонувати Москві скорочення військ у Європі

У Білому домі заперечили інформацію, яка цього ж дня, 7 січня, зявилася в американських ЗМІ, що США готові запропонувати Москві взаємне скорочення військової присутності у Східній Європі (зокрема в Польщі та країнах Балтії). Причому ця пропозиція начебто пролунає вже на переговорах із представниками Кремля наступного тижня.

Зауважимо, про все це повідомив канал NBC із посиланням на колишніх та чинних чиновників адміністрації США. Та "це повідомлення не є точним", – пояснив представник Білого дому.

Насправді ми чітко заявили Росії, публічно та приватно, що у разі подальшого її вторгнення до України ми посилимо наших партнерів у НАТО на східному фланзі, адже перед ними маємо священні забов'язання як союзники,

– додав він.

Ядерну зброю США з Європи також не прибиратиме

У ТАСС написали з посиланням на високопоставленого представника Білого дому, що США заклики Росії до виведення американської ядерної зброї з Європи вважають "проблематичними". А проте, мовляв, нічого нового у таких закликах немає.

Ми й раніше пояснювали Росії, що поки ядерна зброя у принципі існує, НАТО залишатиметься Альянсом, який має ядерну зброю,

– заявили у Вашингтоні.

Перемовини США – Росія: коли й навіщо відбудуться

Росія вимагає від США юридичних гарантій нерозширення НАТО , зокрема й невключення до Альянсу України.

, зокрема й невключення до Альянсу України. Причому глава Кремля Володимир Путін наполягає, що реакція на його вимоги має бути негайною.

Ба більше, Росія збирається вдатися до "військово-технічних заходів" , якщо кілька раундів перемовин не дадуть результату.

, якщо кілька раундів перемовин не дадуть результату. Схоже, перший раунд саме таких переговорів світ побачить на початку січня. У форматі США й Росія 10 числа, і 12 – у форматі Росія й НАТО.

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