Про це повідомив прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
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Зазначимо, Псакі наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.
Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями,
– заявила вона.
Зауважимо, що США продовжують роботу з підготовки переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки". Однак не всі вимоги Москви можуть бути прийняті, зокрема й щодо НАТО.
Коротко про так звані "гарантії безпеки" для Росії
- Під час розмови з Джо Байденом 7 грудня 2021 року Володимир Путін заявив про вимогу надати гарантії щодо нерозширення НАТО.
- У Білому домі відповіли, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.
- Згодом Кремль опублікував вищезгадані проєкти договорів з США та НАТО про "гарантії безпеки". Росія там знову вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.
- Штати заявили, що нададуть відповідь. Натомість у Росії бояться, що США проігнорують їхній документ про "гарантій безпеки" щодо НАТО. Саме тому у Кремлі заявили, що відсутність відповіді Росія сприйматиме як "агресивну лінію".
- До речі, все це відбувається на тлі стягування військ Росії до українських кордонів.
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