Про це повідомив прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.​​​​

Важливо Загроза вторгнення: в Росії вже заговорили про ймовірний зрив переговорів зі США

Зазначимо, Псакі наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.

Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями,

– заявила вона.

Зауважимо, що США продовжують роботу з підготовки переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки". Однак не всі вимоги Москви можуть бути прийняті, зокрема й щодо НАТО.

Зверніть увагу! Переговори США з Росією щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня. Також це питання обговорять під час засідання Ради НАТО – Росія, яке заплановане на 12 січня.

Коротко про так звані "гарантії безпеки" для Росії

Під час розмови з Джо Байденом 7 грудня 2021 року Володимир Путін заявив про вимогу надати гарантії щодо нерозширення НАТО.

У Білому домі відповіли, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Згодом Кремль опублікував вищезгадані проєкти договорів з США та НАТО про "гарантії безпеки". Росія там знову вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Штати заявили, що нададуть відповідь. Натомість у Росії бояться, що США проігнорують їхній документ про "гарантій безпеки" щодо НАТО. Саме тому у Кремлі заявили, що відсутність відповіді Росія сприйматиме як "агресивну лінію".

До речі, все це відбувається на тлі стягування військ Росії до українських кордонів.