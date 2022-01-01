Про це заявив голова комісії Ради Федерації Росії з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков.

Важливо Колишні чиновники та посли США закликають оприлюднити можливі санкції проти Росії

Російський чиновник назвав "пекельними санкціями" можливі обмежувальні заходи, до яких готовий вдатися Вашингтон у разі нової агресії Москви проти України.

Публікація списку артиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена експосли США в Москві, має зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. Це і є їхнє головне призначення,

– сказав Пушков.

За його словами, загроза нових санкцій – "вірний засіб зриву переговорів".

Що цьому передувало

Заяву із закликом до Вашингтона опублікувати список можливих санкцій підписали кілька колишніх послів США, зокрема:

експосли в Україні Стівен Пайфер та Джон Хербст,

експосли в Росії Майкл Макфол та Олександр Вершбоу,

Деніел Фрід – колишній посол США у Польщі, який був головним радником зі Східної Європи президентів Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона.

Зверніть увагу! Поки Захід погрожує Росії санкціями, Росія, своєю чергою, знову звинувачує Україну. Цього разу рупором Кремля став глава МЗС держави-агресорки Сергій Лавров. Він переконує, що Україна збільшує постачання зброї на Донбас та нарощує кількість військових навчань.

Раніше президент Росії Володимир Путін сказав у розмові з президентом США Джо Байденом, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами. Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.