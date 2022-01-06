Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
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Псаки отметила, что США не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны.
Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели.
– заявила она.
Отметим, что США продолжают работу по подготовке переговоров с Россией по "гарантиям безопасности". Однако не все требования Москвы могут быть приняты, в том числе и в отношении НАТО.
Кратко о так называемых "гарантиях безопасности" для России
- В ходе беседы с Джо Байденом 7 декабря 2021 года Владимир Путин заявил о требовании предоставить гарантии нерасширения НАТО.
- В Белом доме ответили, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.
- Впоследствии Кремль опубликовал вышеупомянутые проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности". Россия там снова требует от НАТО обязательства не принимать Украину в Альянс.
- Штаты заявили, что ответят. В России же боятся, что США проигнорируют их документ о "гарантиях безопасности" в отношении НАТО. Именно поэтому в Кремле заявили, что отсутствие ответа Россия будет восприниматься как "агрессивная линия".
- Кстати, все это происходит на фоне стягивания войск России к украинским границам.
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