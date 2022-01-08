Это, конечно, если Кремль пойдет на эскалацию против Украины. То же касается и ядерного оружия, которое Россия призывает убрать от ее границ. Пока такое оружие существует – у НАТО оно будет.

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Вашингтон опроверг слухи, что будет предлагать Москве сокращение войск в Европе

В Белом доме опровергли информацию, которая в этот же день, 7 января, появилась в американских СМИ, что США готовы предложить Москве взаимное сокращение военного присутствия в Восточной Европе (в частности, в Польше и странах Балтии). Причем это предложение якобы прозвучит уже на переговорах с представителями Кремля на следующей неделе.

Заметим, что обо всем этом сообщил канал NBC со ссылкой на бывших и действующих чиновников администрации США. Но "это сообщение не точно", – пояснил представитель Белого дома.

На самом деле, мы четко заявили России, публично и приватно, что в случае дальнейшего ее вторжения в Украину мы усилим наших партнеров в НАТО на восточном фланге, ведь перед ними имеем священные обязательства как союзники,

– добавил он.

Ядерное оружие США из Европы также не будет убирать

В ТАСС написали со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США призывы России к выводу американского ядерного оружия из Европы считают проблематичными. Однако, мол, ничего нового в таких призывах нет.

Мы и раньше объясняли России, что пока ядерное оружие в принципе существует, НАТО будет оставаться Альянсом, имеющим ядерное оружие,

– заявили в Вашингтоне.

Переговоры США – Россия: когда и зачем состоятся

Россия требует от США юридических гарантий нерасширения НАТО , включая невключение в Альянс Украины.

Причем, глава Кремля Владимир Путин настаивает, что реакция на его требования должна быть немедленной.

Более того, Россия собирается прибегнуть к "военно-техническим мерам" , если несколько раундов переговоров не дадут результата.

Похоже, первый раунд таких переговоров мир увидит в начале января. В формате США и Россия 10 числа и 12 – в формате Россия и НАТО.