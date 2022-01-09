Подібні санкції будуть поширюватися на телефони, комп'ютери, холодильники, посудомийні машини та іншу електроніку. Мовиться про прилади, вироблені в Європі, Південній Кореї та інших зарубіжних країнах.
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У США готуються до нападу Росії на Україну
У грудні 2021 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван створив міжвідомчу робочу групу. Вона вивчає можливі заходи протидії на випадок нападу Росії на Україну.
До складу об’єднання увійшли представники Ради з національної безпеки США, спецслужб країни, Міноборони, Держдепартаменти, Мінторгу, Міненерго та Міністерства національної безпеки.
Санкції за президенства Обами не досягли ключової мети
Крім того, Білий дім провів оцінку санкцій, накладених на Москву під час президентства Барака Обами у зв'язку з окупацією Криму. За її підсумками зробили висновок, що обмеження завдали шкоди російській економіці, але не досягли ключової стратегічної мети – змусити російську владу покинути Україну.
Говорячи про плановані обмеження на імпорт електроніки, європейські чиновники зауважили, що наразі неясно, чи будуть росіяни в разі неможливості купити товари звинувачувати в цьому президента Росії Володимира Путіна, або ж в цьому звинуватять США та їхніх союзників.
Які ще санкції розглядають у США
- Заходи проти найбільших російських фінансових інститутів, що покладаються на міжнародні грошові перекази.
- Санкції на російські винищувачі, системи ППО та протисупутникової оборони й космічні системи.
- Обмеження на інноваційні технології, такі як штучний інтелект і квантові обчислення.
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Загроза вторгнення Росії в Україну: головне
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном – зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення – низька.
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