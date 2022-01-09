Подобные санкции будут распространяться на телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другую электронику. Речь идет о приборах, производимых в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.
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В США готовятся к нападению России на Украину
В декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан создал межведомственную рабочую группу. Она изучает возможные меры по противодействию на случай нападения России на Украину.
В состав объединения вошли представители Совета по национальной безопасности США, спецслужб страны, Минобороны, Госдепартамента, Минторга, Минэнерго и Министерства национальной безопасности.
Санкции при президентстве Обамы не достигли ключевой цели
Кроме того, Белый дом произвел оценку санкций, наложенных на Москву во время президентства Барака Обамы в связи с оккупацией Крыма. По ее итогам заключили, что ограничения нанесли ущерб российской экономике, но не достигли ключевой стратегической цели – заставить российские власти покинуть Украину.
Говоря о планируемых ограничениях на импорт электроники, европейские чиновники заметили, что пока неясно, будут ли россияне в случае невозможности купить товары обвинять в этом президента России Владимира Путина, или же в этом обвинят США и их союзников.
Какие еще санкции рассматривают в США
- Меры против крупнейших российских финансовых институтов, возлагаемых на международные денежные переводы.
- Санкции на русские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы.
- Ограничения на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.
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Угроза вторжения России в Украину: главное
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество из-за ультиматумов США и НАТО и обнародования перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей – сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения – низкая.
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