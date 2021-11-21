Тотальна ізоляція: окупанти силою утримують людей за лінією розмежування

Нещодавно інформаційний простір сколихнула новина: у Києві затримали головного ката донецької в'язниці, більш відомої під назвою "Ізоляція". "Садист-психопат" – так називали Дениса Куликовського ті, хто став свідком його злочинів.

Через підпільну буцегарню пройшли приблизно 3,5 тисячі людей. Половина з них – цивільні.

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Сьогодні ізоляція стала фактично способом життя більшості мешканців окупованих територій. Вже понад рік окупанти штучно блокують пропуск людей на підконтрольну Україні територію.

Чим прикриваються окупанти

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" щодня перетинали понад 10 тисяч людей. Проте зараз, як і на більшості КПВВ, тут порожньо.

Вже понад півтора року повноцінний рух через лінію розмежування заблокували. Влада фейкових республік пояснює це начебто профілактикою поширення коронавірусу.

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Та справжні причини – аж ніяк не у турботі про населення, яке тепер не може придбати на підконтрольній території ліки, продукти чи просто відвідати рідних. Мета окупантів – тотальна ізоляція.

Який напрямок найнебезпечніший

Та все ж щодня з 8:00 до 16:00 прикордонники чекають на людей і мають бути готовими до будь-якої ситуації. Разом з ними постійно насторожі чотирилапі напарники. Щоб не втрачати форму, вони постійно тренуються.

На лінії розмежування саме Донецький напрямок є одним із найгарячіших. Прикордонники, які несуть службу на так званому нулі, відчувають це постійно.

Від блок-поста першого оборонного рубежу, якщо простіше – нуля, до Донецька лічені кілометри. Це єдине місце на лінії розмежування, де прикордонники ближче до ворога, аніж інші підрозділи "Об'єднаних сил".

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Окупанти не гребують важким озброєнням

Звідси окупантів видно неозброєним оком. Про те, що війна поряд, нагадують і розбиті високовольтні вежі. До початку пандемії саме тут прикордонники пропускали людей, які їхали до КПВВ.

Наразі тут цілодобово несе службу відділення, що відповідає за вогневе прикриття контрольного пункту. Основне завдання – спостереження та взаємодія з іншими підрозділами, якщо ситуація раптом зміниться.

Останні найвідчутніші зміни – зростання кількості порушень режиму тиші. Прикордонники стверджують, що віднедавна окупанти не гребують і важким озброєнням.

Набагато збільшилась кількість обстрілів, противник застосував 82 міномет, міномети 120 калібру та МТ-12. Дуже часто обстрілюють сусідні позиції, підрозділи, які справа і зліва від нас. В основному Мар'їнка, Красногорівка і наш напрямок,

– розповів прикордонник.

Прикордонники звикли до цілодобових обстрілів

За словами військових, "прилітає" переважно із селища Олександрівка. Звідси до нього – кілометр-півтора. Тишу на передовій порушують зазвичай вночі. Та інколи окупанти нагадують про себе й у світлу пору. Але й до цього, кажуть, звикаєш.

"Коли чув перші вистріли, то було так собі, не те, що на полігоні, на стрільбах. Якось було по-іншому. Якось починаєш думати, що то вже все реально", – зазначив прикордонник.

За кілька кілометрів вже видніються донецькі багатоповерхівки. Вночі, навіть без звичайного бінокля, видно вогні Петровського району. Сьогодні за колись мирним містом можна лише спостерігати на відстані. Однак "зелені берети" переконані, що це тимчасово.