І, звісно, журналісти знайшли докази цього. На розслідування ж у Bellingcat пішли після знайомства Грозєва з українським бранцем катівні Станіславом Асєєвим. Того, нагадаємо, викрали у 2017, а звільнили у 2019.
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У катів "Ізоляції" – російські паспорти
Як розповів представник Bellingcat Христо Грозєв, перша частина розслідування була швидкою й нескладною:
Ми змогли виявити російські паспорти трьох катів… Це Кривоніс, Бутенко, Єремичів.
За його ж словами, після знайомства зі Станіславом Асєєвим та прочитання його книги Грозєв "зрозумів, що цю справу треба довести до міжнародного кримінального суду".
І треба шукати не тільки тих, хто чинив тортури, а й тих, хто їм віддавав накази, хто їхніми руками виривав зізнання,
– наголосив представник Bellingcat.
Хто стоїть за "Ізоляцією"
Христо Грозєв не сумнівається, "хто стоїть над ними та хто їх курує": "І ось упродовж року ми змогли дійти досить високо, і зрозуміти, що це підконтрольна структура російської ФСБ".
Усі куратори, які там були з ФСБ, намагалися приховати свою особистість вигаданими особами та прізвиськами, але ми змогли все-таки за рік знайти саме справжніх кураторів та встановити їхні справжні особи,
– повідомив Грозєв
Результати розслідування опублікують "дуже скоро", і там будуть показані імена кураторів з ФСБ Росії.
Чому актуалізувалася тема катівні "Ізоляції", створеної бойовиками
- 9 листопада у Києві українські спецслужби затримали керівника в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського на прізвисько "Палич". В "Ізоляції", нагадаємо, катували й вбивали українських полонених.
- Служба безпеки України опублікувала окремі елементи свідчень цього колишнього бойовика. Виявляється, він мешкає у Києві ще з 2019 року. Наразі ж "Палича" суд взяв під варту на 60 днів.