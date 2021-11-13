И, конечно, журналисты нашли доказательства этому. На расследование же в Bellingcat пошли после знакомства Грозева с украинским пленником тюрьмы Станиславом Асеевым. Того, напомним, похитили в 2017, а освободили в 2019.

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У палачей "Изоляции" – российские паспорта

Как рассказал представитель Bellingcat Христо Грозев, первая часть расследования была быстрой и несложной:

Мы смогли обнаружить российские паспорта трех палачей… Это Кривонос, Бутенко, Еремичев.

По его словам, после знакомства со Станиславом Асеевым и прочтения его книги Грозев "понял, что это дело надо довести до международного уголовного суда".

И нужно искать не только тех, кто совершал пытки, но и тех, кто им отдавал приказы, кто их руками вырывал признания,

– подчеркнул представитель Bellingcat.

Кто стоит за "Изоляцией"

Христо Грозев не сомневается, "кто стоит над ними и кто их курирует": "И вот за год мы смогли дойти достаточно высоко, и понять, что это подконтрольная структура российской ФСБ" (Федеральная служба безопасности).

Все кураторы, находившиеся там из ФСБ, пытались скрыть свою личность вымышленными лицами и прозвищами, но мы смогли все-таки за год найти именно настоящих кураторов и установить их настоящие лица,

– сообщил Грозев.

Результаты расследования опубликуют "очень скоро", и там будут показаны имена кураторов из ФСБ России.

Почему актуализировалась тема тюрьмы "Изоляции", созданной боевиками