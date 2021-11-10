Информацию о том, как и где поймали боевика, следствие не разглашает. Однако Денис "Палыч" Куликовский убеждает, что в Киеве живет последние два года.

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Боевик признал свою вину

На судебном заседании, на котором избирали меру пресечения, боевик признал свою вину во всех преступлениях, в которых его подозревает следствие.

"Палыча" разыскивали с 2020 года, а МВД последние 1,5 года собирало доказательства преступной деятельности боевика. Однако Куликовский убеждал, что с 2019 года якобы не живет в Донецке.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Сам "Палыч" просил поместить его в изолятор "для его собственной безопасности".

Обратите внимание! Во время брифинга после заседания СНБО 10 ноября журналисты пытались уточнить у главы СБУ Ивана Баканова детали задержания "Палыча". Однако опираясь на тайну следствия, руководитель Службы безопасности отказался озвучивать эту информацию.

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