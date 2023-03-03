Той самий почерк, що 23 роки тому, – Піонтковський про події на Брянщині

2 березня росіяни заявили, буцім-то на територію Брянської області зайшли українські "ДРГ". Це провокація ФСБ, яка використала у своїх цілях добровольчий російський корпус.

Можливо, задумувалася якась політичну акцію: увійти в одне з сіл Брянської області, вимовити промову, наклеїти листівку. Така логіка цілком зрозуміла. ФСБ це потрібно для того, щоб перекласти на добровольчий корпус відповідальність за свої злочини. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Найімовірніше, каже публіцист, людей все-таки вбили. Це – фірмовий почерк структури.

Потрібно не забувати, хто зараз при владі у Росії: найбільш могутні люди – це Владімір Путін та Патрушев. Вони 23 роки тому організували в країні серію вибухів. Один за одним, вбиваючи сотні російських громадян, поки не були захоплені у Рязані місцевою поліцією,

– пригадав Піонтковський.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що захоплені терористи, які намагалися підірвати будинок у Рязані. Наступного дня з'явився Патрушев з блудливою посмішкою, який повідомив, що "це були навчання".

"Вчора нам розповідали історію, яка заслуговує на повагу. Хлопчик, який у перестрілці вивів з машини двох дівчат і десь їх заховав. Казали, що він дістався травмпункту, де йому надали допомогу. А сьогодні телебачення показує епічну картину, що бідному Федору 6 годин роблять операцію в реанімаційному відділенні брянського госпіталю, його відвідує губернатор. Вчора бігав, а сьогодні – помирає. Це все почерк цієї величезної операції", – вважає Піонтковський.

Головне, що в інформаційному просторі є завдання – приписати це Україні. Як стверджує публіцист, Денис Капустін, який стояв з прапором, має дуже сумнівну біографію. Це такий собі правофашистський бойовик, футбольний фанат. Його з бандою відсилали у Францію на чемпіонат Європи, щоб вони там влаштовували бешкети. Ці люди на 100% контролюються ФСБ.

Я готовий допустити, що він, можливо, перейнявся, відчув, змінив свої переконання та став на захист України. Але в цьому випадку ФСБ максимально його використали: або як корисного ідіота, або він свідомо бере участь у цій операції. Я завжди вважав цю людину дуже підозрілою,

– зауважив публіцист.

До речі, каже він, цей так званий "добровольчий корпус" – угрупування, що відкололося від організації "Російський легіон", яка інтегрована у ЗСУ та пов'язана з політичною російською опозицію.

"Мені здається, всіляка асоціація української держави з цією людиною та структурою приносить лише шкоду, що максимально проявилася у вчорашній масштабній провокації ФСБ", – підсумував Піонтковський.

Які цілі провокацій