Тот же почерк, что 23 года назад, – Пионтковский о событиях на Брянщине

2 марта россияне заявили, что на территорию Брянской области зашли украинские "ДРГ". Это провокация ФСБ, использовавшая в своих целях добровольческий российский корпус.

Возможно, задумывалась какая-то политическая акция: войти в одно из сел Брянской области, произнести речь, наклеить открытку. Такая логика вполне ясна. ФСБ это необходимо для того, чтобы переложить на добровольческий корпус ответственность за свои преступления. Об этом 24 Канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Скорее всего, говорит публицист, людей все-таки убили. Это – фирменный почерк структуры.

Нужно не забывать, кто сейчас у власти в России: наиболее могущественные люди – Владимир Путин и Патрушев. Они 23 года тому назад организовали в стране серию взрывов. Один за другим, убивая сотни российских граждан, пока не были захвачены в Рязани местной полицией,

– вспомнил Пионтковский.

Министерство внутренних дел заявило, что захвачены террористы, пытавшиеся взорвать дом в Рязани. На следующий день появился Патрушев с блудливой улыбкой, который сообщил, что "это были учения".

"Вчера нам рассказывали заслуживающую уважения историю. Мальчик, который в перестрелке вывел из машины двух девушек и где-то их спрятал. Говорили, что он добрался до травмпункта, где ему оказали помощь. А сегодня телевидение показывает эпическую картину, что бедному Федору 6 часов делают операцию в реанимационном отделении брянского госпиталя, его посещает губернатор. Вчера бегал, а сегодня – умирает. Это все почерк этой огромной операции", – считает Пионтковский.

Главное, что в информационном пространстве задача – приписать это Украине. Как утверждает публицист, стоящий с флагом Денис Капустин имеет очень сомнительную биографию. Это некий правофашистский боевик, футбольный фанат. Его с бандой отсылали во Францию на чемпионат Европы, чтобы они там устраивали дебоши. Эти люди на 100% контролируются ФСБ.

Я готов допустить, что он, возможно, проникся, почувствовал, изменил свои убеждения и встал на защиту Украины. Но в этом случае ФСБ максимально его использовали: либо в качестве полезного идиота, либо сознательно участвует в этой операции. Я всегда считал этого человека очень подозрительным,

– заметил публицист.

Кстати, говорит он, этот так называемый "добровольческий корпус" - отколовшаяся группировка от организации "Русский легион", которая интегрирована в ВСУ и связана с политической российской оппозицией.

"Мне кажется, всяческая ассоциация украинского государства с этим человеком и структурой приносит лишь ущерб, который максимально проявился во вчерашней масштабной провокации ФСБ", – подытожил Пионтковский.

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