Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, устраивая этот спектакль, россияне не хотели порадовать украинцев, но это единственное, что им удалось.

Читайте также От страха закрылся в Кремле: почему Путин никого не наказал за "атаку ДРГ" под Брянском

Что хотел Путин

Валентин Гладких считает, что фейк об украинской ДРГ в Брянской области – это способ дегуманизировать противника. Такой же способ Владимир Путин использовал во Второй чеченской войне, когда устраивал теракты и, сыграв на этом, пришел к власти.

По мнению организаторов этих перформансов, это должно сплотить российское общество, объяснить ему, почему же эта "специальная военная операция" была необходима, мол, смотрите какие кровожадные эти украинцы, что они делают,

– отметил Гладких.

По мнению политолога, Россия может использовать эту акцию для продвижения на западную или восточную аудиторию, чтобы продемонстрировать, что украинцы якобы такие коварные и поддерживают терроризм.

"Это было настолько несуразно сделано, что не вызывает ничего, кроме сарказма и иронии. Даже если мы с этого рады, то только исключительно из того, насколько это россияне сделали несуразно", – сказал политолог.

Украине это не нужно

Валентин Гладких убежден, что Украина не имеет отношения к событиям на Брянщине, поскольку никакой выгоды из этого не получила. Обвиняя в якобы заходе украинской ДРГ в Брянскую область, россияне хотели подставить Украину, но не смогли этого сделать.

События под Брянском аналогичны войне в Чечне: смотрите видео

Политолог также не исключает, что это могло быть движение партизан, которым надоел режим Путина. В любом случае, Украина не заинтересована в событиях именно такого характера, которые произошли на подконтрольной московскому режиму территории.

Гладких предположил, что Украина могла совершить взрыв на аэродроме или на другом стратегическом объекте, но Украина не заинтересована в ситуации, когда без четкой цели вроде бы заходит ДРГ, а затем выходит и никого при этом не задержали, а российские "СМИ" разгоняют истерию и публикуют разную противоречивую информацию.

Что произошло в Брянской области