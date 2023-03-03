Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, влаштовуючи цю виставу, росіяни не хотіли потішити українців, але це єдине, що їм вдалось.

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Що хотів Путін

Валентин Гладких вважає, що фейк про українську ДРГ в Брянській області – це спосіб дегуманізувати противника. Такий же спосіб Владімір Путін використовував у Другій чеченській війні, коли влаштовував теракти й, зігравши на цьому, прийшов до влади.

На думку організаторів цих перформансів, це має згуртувати російське суспільство, пояснити йому, чому ж ця "спеціальна воєнна операція" була необхідна, мовляв, дивіться які кровожерливі ці українці, що вони роблять,

– зазначив Гладких.

На думку політолога, Росія захоже використати цю акцію й для просування на західну або східну аудиторію, щоб продемонструвати, що українці нібито такі підступні та підтримують тероризм.

"Це було настільки недоладно зроблено, що не викликає нічого, окрім сарказму та іронії. Навіть якщо ми з цього тішимось, то винятково з того, наскільки це росіяни зробили недоладно", – сказав політолог.

Україні це не потрібно

Валентин Гладких переконаний, що Україна не причетна до подій на Брянщині, оскільки жодної вигоди із цього не отримала. Звинувачуючи в нібито заходженні української ДРГ в Брянську область, росіяни хотіли підставити Україну, але не змогли цього зробити.

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Політолог також не виключає, що це міг бути рух партизанів, яким набрид режим Путіна. В будь-якому випадку Україна не зацікавлена в подіях саме такого характеру, які відбулись на підконтрольній московському режиму території.

Гладких припустив, що Україна могла здійснити вибух на аеродромі або на іншому стратегічному об'єкті, але Україна не зацікавлена в ситуації, коли без чіткої мети нібито заходить ДРГ, а потім виходить й нікого при цьому не затримали, а російській "ЗМІ" розганяють істерію та публікують різну суперечливу інформацію.

Що сталось в Брянській області