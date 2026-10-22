Чому лялька-мотанка не мала обличчя: що насправді означають хрести з кольорових ниток

Усі ми знаємо, що ляльку-мотанку зазвичай створюють без очей і рота, а замість обличчя на ній переплетені нитки у вигляді хрестів. За цією незвичною деталлю стоїть історія народної іграшки, яка в наш час перетворилася на один із символів української культури.

Часто відсутність обличчя у ляльки-мотанки пояснюють містичними віруваннями: нібито люди боялися, що через очі в ляльку може вселитися дух. Таке пояснення часто повторюють у популярних матеріалах про мотанки. Водночас етнологиня Марія Куряча у коментарі Суспільному наголошує, що традиційна народна лялька передусім була дитячою іграшкою, а не обов’язково магічним оберегом. Її виготовляли з доступних матеріалів – клаптиків тканини, ниток та старого одягу, а простота конструкції пояснювалася побутовими умовами.

Назва "мотанка" також належить до сучасного уявлення про народну ляльку: за словами дослідниці, в етнографічних джерелах її не використовували як усталену назву традиційної іграшки. Популярний нині образ мотанки як особливого оберега сформувався значно пізніше, поєднавши народні ляльки з новими символічними поясненнями.



Лялька-мотанка у чорно-червоних кольорах / Фото з інстаграму ukr_motanka

Що означає хрест на обличчі

Хрест із ниток – не вигадана сучасними майстринями деталь. Дослідник української народної іграшки Олександр Найден описував ляльок із хрестом на обличчі, зокрема у матеріалі про Середню Наддніпрянщину. Одну з таких ляльок він побачив 1968 року в селі Думанці на Черкащині.

Десь із 2000-х років виготовлення ляльок із хрестом на обличчі набуло масового характеру. Автори енциклопедичної статті трактують цей знак як поєднання сонячного хреста з християнським символом. Саме таке прочитання стало частиною сучасного образу мотанки – ляльки, яку сприймають як символ захисту, родини та української культурної спадщини.



Ляльки-мотанки бували і без хрестів замість обличчя / Фото з інстаграму kram.ua

Які обряди пов’язували з ляльками

Ляльки використовувалися не лише в дитячих іграх. Історикиня та музейниця Аліна Козоріз дослідила актові книги XVI століття, у яких згадуються великодні "кукли". Документи свідчать, що ляльки брали участь у святкових обрядах, а їхнє носіння ставало приводом для конфліктів між селами. Ці згадки цікаві тим, що показують: у певних місцевостях лялька могла бути частиною колективного звичаю, а не лише дитячою забавкою.

Сьогодні мотанка стала впізнаваним символом української культури. Її виготовляють на майстер-класах, дарують близьким і військовим, оздоблюють традиційними мотивами. А хрест на обличчі, який багато хто сприймає як знак давньої магії, став однією з найпомітніших ознак сучасного образу цієї ляльки.

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