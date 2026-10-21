У традиційних віруваннях українців відьмам приписували здатність шкодити людям, впливати на погоду та забирати молоко в корів. Коли в господарстві траплялося лихо, його могли пояснювати чаклунством і підозрювати когось із сусідок. Водночас у різних місцевостях існували власні уявлення про те, як нібито можна розпізнати відьму.

Навіщо на Великдень розсипали дикий мак

Одне з таких повір'їв зафіксоване у Чернігівській області. На Великдень, коли люди виходили з церкви, під ноги натовпу сипали зернятка дикого маку. Вважалося, що жінка, яка займається чаклунством, почне збирати насіння по одному.

За цим повір'ям, мак мав відвернути увагу відьми й нібито змусити її видати себе. Водночас такий ритуал вважали небезпечним: вірили, що викрита чаклунка може помститися тому, хто влаштував перевірку.

Цікаво, що мак у народній культурі мав і захисне значення. Його використовували в обрядах та як оберіг від нечистої сили. Отже, в одному випадку насіння мало захищати від надприродної загрози, а в іншому – нібито допомагати її розпізнати.



Як у давнину люди дізнавалися, хто відьма / Pexels

Чому плювали через плече

Ще одне повір'я також записали на Чернігівщині. За ним, людина мала пройти повз будинок, де, як підозрювали, жила відьма, плюнути назад, а за кілька кроків озирнутися. Вважалося, що після цього господиня нібито вибіжить надвір.

Зрозуміло, що це лише народна оповідь, а не достовірний спосіб визначити, чи займається людина чаклунством. Проте вона показує, наскільки сильними могли бути підозри й страхи в невеликій громаді, де всі знали одне одного.

Чому відьом шукали серед знайомих

У народних уявленнях відьма не обов'язково була чужинкою або самітницею. Нею могли вважати звичайну жінку, яка жила поруч, мала родину, поралася по господарству й спілкувалася із сусідами.

Такі повір'я допомагали людям пояснювати незрозумілі нещастя, але водночас могли ставати причиною недовіри та звинувачень. До речі, наші предки вірили, що серед них живуть босоркані, яких намагалися обходити стороною.