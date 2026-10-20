Босорканя, або босорка – персонаж народних вірувань, поширених у Карпатському регіоні. У закарпатських говірках цим словом переважно називали чарівницю або ворожку. Натомість у бойківських і гуцульських традиціях босорканя поставала як відьма, якій приписували здатність відбирати молоко в чужих корів. Такі відмінності зафіксовані в етнолінгвістичному словнику "Гуцульська міфологія" Наталі Хобзей та наукових дослідженнях закарпатських вірувань.

Як босоркані нібито шкодили людям

Одне з найхарактерніших повір’їв стосувалося молока. Для селян корова була важливою частиною господарства, тому зменшення надоїв могло викликати підозри в чаклунстві. За народними уявленнями, босорканя могла забрати молоко в чужих тварин і передати його власній худобі.

У закарпатських народних казках босорканя могла бути значно страшнішою ніж відьма, яка краде молоко. Їй приписували здатність насилати хвороби й нещастя, а в окремих сюжетах вона поставала навіть людожеркою.



Що у давнину робила босорканя / Фото з відкритих джерел

В інших переказах босорканя могла підмінити власну хвору дитину чужим немовлям, залишивши родину виховувати підкидька. Зустріч із такою істотою теж не обіцяла нічого доброго: у казкових сюжетах людина могла ледь не загинути після потрапляння на таємниче зібрання чарівниць. Ці мотиви зафіксовані в дослідженнях закарпатського фольклору, зокрема в аналізі казок про босоркань та відьом.

Звідки походить назва "босорканя"

Слово "босорка" в українських карпатських говірках найімовірніше запозичене з угорської мови. Угорське boszorkány означає "відьма". Етимологи також припускають його давніший зв’язок із тюркським basyrkan – словом зі значенням "нічний жах". Однак це пояснення вважають імовірним, а не остаточно доведеним.

Босорканя – не окремий універсальний персонаж усієї української міфології, а регіональний образ із різними значеннями. Саме ці місцеві особливості й роблять його цікавим для дослідження карпатських традицій.

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