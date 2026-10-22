Почему у куклы-мотанки не было лица: что на самом деле означают кресты из цветных ниток

Часто отсутствие лица у куклы-мотанки объясняют мистическими верованиями: якобы люди боялись, что через глаза в куклу может вселиться дух. Такое объяснение часто повторяют в популярных материалах о мотанках. В то же время этнолог Мария Куряча в комментарии для Суспильного подчеркивает, что традиционная народная кукла прежде всего была детской игрушкой, а не обязательно магическим оберегом. Ее изготавливали из доступных материалов – лоскутков ткани, ниток и старой одежды, а простота конструкции объяснялась бытовыми условиями.

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Название "мотанка" также относится к современному представлению о народной кукле: по словам исследовательницы, в этнографических источниках его не использовали в качестве устоявшегося названия традиционной игрушки. Популярный сегодня образ мотанки как особого оберега сформировался значительно позже, соединив народные куклы с новыми символическими интерпретациями.

Кукла-мотанка в черно-красных тонах / Фото из инстаграма ukr_motanka

Что означает крест на лице

Крест из ниток – не выдуманная современными мастерицами деталь. Исследователь украинской народной игрушки Александр Найден описывал куклы с крестом на лице, в частности в материале о Среднем Приднепровье. Одну из таких кукол он увидел в 1968 году в селе Думанцы в Черкасской области.

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Где-то с 2000-х годов изготовление кукол с крестом на лице приобрело массовый характер. Авторы энциклопедической статьи трактуют этот знак как сочетание солнечного креста с христианским символом. Именно такое толкование стало частью современного образа мотанки – куклы, которую воспринимают как символ защиты, семьи и украинского культурного наследия.

Куклы-мотанки бывали и без крестов вместо лица / Фото из инстаграма kram.ua

Какие обряды связывали с куклами

Куклы играли роль не только в детских играх. Историк и музейный работник Алина Козориз изучила актовые книги XVI века, в которых упоминаются пасхальные "куклы". Документы свидетельствуют, что куклы участвовали в праздничных обрядах, а их ношение становилось поводом для конфликтов между селами. Эти упоминания интересны тем, что показывают: в определенных местностях кукла могла быть частью коллективного обычая, а не только детской игрушкой.

Сегодня мотанка стала узнаваемым символом украинской культуры. Ее изготавливают на мастер-классах, дарят близким и военным, украшают традиционными мотивами. А крест на лице, который многие воспринимают как знак древней магии, стал одним из самых заметных признаков современного образа этой куклы.

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