День пам'яті святого апостола Андрія Первозванного є одним з найважливіших свят для християн. Після переходу українських церков на новоюліанський календар віряни вшановують небесного покровителя нашої землі на 13 днів раніше, ніж доти.

Це свято традиційно асоціюється з розвагами, жартами, обрядовими іграми та щирими молитвами про щасливу долю. Детальніше про дату, історію та звичаї Дня святого Андрія – розповідає 24 Канал.

Коли вшановують Андрія Первозванного та чому змінилася дата свята

За новим церковним календарем, якого дотримуються Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква, День святого апостола Андрія Первозванного настає 30 листопада. Водночас громади, які продовжують жити за юліанським стилем, святкують цю подію 13 грудня.

Така різниця виникла через календарну реформу, під час якої нерухомі церковні дати змістилися назад на 13 діб. Оскільки день вшанування апостола є нерухомим, його число залишається сталим щороку, а в ніч проти 30 листопада традиційно влаштовують знамениті Андріївські вечорниці.

Також варто пам'ятати, що свято припадає на Різдвяний піст, тому віряни дотримуються обмежень у їжі та зосереджуються на духовному житті.

Андрій Первозванний / Фото Андріївської церкви

Історія свята та народні традиції українців

Апостол Андрій походив із родини рибалок і став найпершим учнем, якого Ісус Христос покликав за собою. За це святого і почали називати Первозванним. Згідно з давніми літописними переказами, проповідуючи християнство, Андрій піднявся течією Дніпра та встановив хрест на київських пагорбах. Святий пророкував велике майбутнє цих земель. Свій земний шлях апостол завершив мученицькою смертю на косому хресті, який згодом назвали андріївським.

У народі церковне вшанування святого тісно переплелося з дохристиянським святом Калити. Напередодні ввечері молодь збиралася в одній із сільських хат на гучні вечорниці. Дівчата разом випікали калиту – круглий медовий корж із маком та родзинками, що символізував сонце. Цей смаколик підвішували на стрічці під сволоком, а парубки по черзі підстрибували або під'їжджали на коцюбі, намагаючись відкусити шматок без допомоги рук і не розсміятися.

Поки хлопці розважалися на сільських подвір'ях, дівчата ворожили на судженого за допомогою чобіт, дзеркал, свічок або випечених балабушок. Церква не схвалює ворожіння, проте радить у цей день відвідати храм, привітати всіх Андріїв з іменинами та попросити у святого захисту для України й злагоди в родинах.

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