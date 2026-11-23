Этот праздник традиционно ассоциируется с развлечениями, шутками, обрядовыми играми и искренними молитвами о счастливой судьбе. Подробнее о дате, истории и обычаях Дня святого Андрея – рассказывает 24 Канал.

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Когда чествуют Андрея Первозванного и почему изменилась дата праздника

Согласно новому церковному календарю, которого придерживаются Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь, День святого апостола Андрея Первозванного наступает 30 ноября. В то же время общины, которые продолжают жить по юлианскому стилю, отмечают это событие 13 декабря.

Такая разница возникла из-за календарной реформы, в ходе которой неподвижные церковные даты сдвинулись назад на 13 суток. Поскольку день чествования апостола является неподвижным, его число остается неизменным каждый год, а в ночь на 30 ноября традиционно устраивают знаменитые Андреевские вечерницы.

Также стоит помнить, что праздник приходится на Рождественский пост, поэтому верующие соблюдают ограничения в пище и сосредотачиваются на духовной жизни.

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Андрей Первозванный / Фото Андреевской церкви

История праздника и народные традиции украинцев

Апостол Андрей происходил из семьи рыбаков и стал первым учеником, которого Иисус Христос призвал за собой. За это святого и стали называть Первозванным. Согласно древним летописным преданиям, проповедуя христианство, Андрей поднялся вверх по течению Днепра и установил крест на киевских холмах. Святой предсказал большое будущее этим землям. Свой земной путь апостол завершил мученической смертью на косом кресте, который впоследствии назвали андреевским.

В народе церковное почитание святого тесно переплелось с дохристианским праздником Калиты. Накануне вечером молодежь собиралась в одном из сельских домов на шумные вечерницы. Девушки вместе выпекали калиту – круглый медовый корж с маком и изюмом, что символизировало солнце. Это лакомство подвешивали на ленте к потолочной балке, а парни по очереди подпрыгивали или подъезжали на коцюбе, пытаясь откусить кусок без помощи рук и не рассмеяться.

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Пока парни развлекались на сельских дворах, девушки гадали на суженого с помощью сапог, зеркал, свечей или испеченных балабушек. Церковь не одобряет гадания, однако советует в этот день посетить храм, поздравить всех Андреев с именинами и попросить у святого защиты для Украины и согласия в семьях.

Ранее мы публиковали церковный календарь праздников на ноябрь 2026 года.