З Днем автомобіліста 2026 – листівки та привітання своїми словами до свята

25 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Це свято тих, хто не уявляє життя без керма, знає всі місцеві затори та може годинами розповідати про свою машину. А ще це чудова нагода побажати водіям рівних доріг, зелених світлофорів і якомога менше зустрічей із патрульною поліцією.

24 Канал підготував добірку красивих і щирих привітань із Днем автомобіліста у віршах, прозі та яскравих листівках. Надсилайте теплі побажання рідним, друзям і знайомим водіям, щоб подарувати їм гарний настрій у це свято.

Привітання з Днем автомобіліста своїми словами

З Днем автомобіліста! Бажаю легких доріг, чесних попутників і щоб кожна поїздка завершувалась щасливим поверненням додому.

Вітаю зі святом! Хай машина не підводить, дороги будуть рівними, а ангел-охоронець завжди сидить поруч на сидінні.

З Днем ангела автомобіліста! Нехай на дорозі тобі зустрічаються лише ввічливі водії, зелені світлофори і вільні паркомісця.

Щиро вітаю з Днем автомобіліста! Міцного здоров'я, спокійних нервів за кермом і щоб на шляху завжди був Божий захист.

З професійним святом! Бажаю, щоб колеса крутилися без поломок, бензину вистачало, а дорога щоразу приводила туди, де на тебе чекають.

З Днем автомобіліста! Обережності, терпіння і безпечних кілометрів. Нехай усе погане минає стороною, а добре завжди їде назустріч.

Привітання з Днем автомобіліста картинки



З Днем автомобіліста картинки / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем автомобіліста / Колаж 24 Каналу



З Днем автомобіліста привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу



Листівки з Днем автомобіліста / Колаж 24 Каналу



Ну і пропонуємо ще одну збірку привітань з Днем автомобіліста.