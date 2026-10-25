С Днем автомобилиста 2026 – открыток и поздравлений своими словами к празднику

24 Канал подготовил подборку красивых и искренних поздравлений с Днем автомобилиста в стихах, прозе и на ярких открытках. Присылайте теплые пожелания родным, друзьям и знакомым водителям, чтобы подарить им хорошее настроение в этот праздник.

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Поздравление с Днем автомобилиста своими словами

С Днем автомобилиста! Желаю легких дорог, честных попутчиков и чтобы каждая поездка заканчивалась счастливым возвращением домой.

Поздравляю с праздником! Пусть машина не подводит, дороги будут ровными, а ангел-хранитель всегда сидит рядом на сиденье.

С Днем ангела автомобилиста! Пусть на дороге тебе встречаются только вежливые водители, зеленые светофоры и свободные парковочные места.

Искренне поздравляю с Днем автомобилиста! Крепкого здоровья, спокойных нервов за рулем и чтобы на пути всегда была Божья защита.

С профессиональным праздником! Желаю, чтобы колеса крутились без поломок, бензина хватало, а дорога каждый раз приводила туда, где тебя ждут.

С Днем автомобилиста! Осторожности, терпения и безопасных километров. Пусть все плохое обходит стороной, а хорошее всегда едет навстречу.

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Поздравления с Днем автомобилиста: картинки

Картинки с Днем автомобилиста / Коллаж 24 Канала



Картинки с Днем автомобилиста / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем автомобилиста своими словами / Коллаж 24 Канала



Открытки ко Дню автомобилиста / Коллаж 24 Канала



Ну и предлагаем еще одну подборкупоздравлений с Днем автомобилиста.