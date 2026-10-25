С Днем автомобилиста 2026 – открыток и поздравлений своими словами к празднику

Поздравление с Днем автомобилиста 2026 года / Фото с Pinterest
25 октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Это праздник тех, кто не представляет жизни без руля, знает все местные пробки и может часами рассказывать о своей машине. А еще это прекрасный повод пожелать водителям ровных дорог, зеленых светофоров и как можно меньше встреч с патрульной полицией.
24 Канал подготовил подборку красивых и искренних поздравлений с Днем автомобилиста в стихах, прозе и на ярких открытках. Присылайте теплые пожелания родным, друзьям и знакомым водителям, чтобы подарить им хорошее настроение в этот праздник.
Поздравление с Днем автомобилиста своими словами
- С Днем автомобилиста! Желаю легких дорог, честных попутчиков и чтобы каждая поездка заканчивалась счастливым возвращением домой.
- Поздравляю с праздником! Пусть машина не подводит, дороги будут ровными, а ангел-хранитель всегда сидит рядом на сиденье.
- С Днем ангела автомобилиста! Пусть на дороге тебе встречаются только вежливые водители, зеленые светофоры и свободные парковочные места.
- Искренне поздравляю с Днем автомобилиста! Крепкого здоровья, спокойных нервов за рулем и чтобы на пути всегда была Божья защита.
- С профессиональным праздником! Желаю, чтобы колеса крутились без поломок, бензина хватало, а дорога каждый раз приводила туда, где тебя ждут.
- С Днем автомобилиста! Осторожности, терпения и безопасных километров. Пусть все плохое обходит стороной, а хорошее всегда едет навстречу.
Поздравления с Днем автомобилиста: картинки
Картинки с Днем автомобилиста / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем автомобилиста своими словами / Коллаж 24 Канала
Открытки ко Дню автомобилиста / Коллаж 24 Канала
Ну и предлагаем еще одну подборкупоздравлений с Днем автомобилиста.
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