Привітання з Днем козацтва 2026 – сильні листівки та вірші до важливого українського свята

1 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва – свято з історією, яка значно глибша за звичні образи шароварів, оселедців і шабель. Для козаків особливе значення мала Покрова Пресвятої Богородиці: саме цього дня вони проводили ради, обирали гетьмана та старшину, а саме свято з часом отримало назву Козацька Покрова.

З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з Днем українського козацтва – зі словами про силу, свободу, витримку та характер, який українці точно не залишили лише на сторінках підручників.

Привітання з Днем українського козацтва у віршах

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Бажаю любові, оптимізму,

Кохання, краси, магнетизму,

Здоров'я, удачі, багатства,

Зі мною ніколи не розлучатися!

Будь сміливим, рухливим, активним,

Будь сильним, здоровим, спортивним,

Ти найкрутіший з хлопців у мене,

Вітаю і все зроблю для тебе!

***

Як вода джерельна, будь завжди здоровий,

Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,

А Господь дарує 100 щасливих років!

***

Хай Чумацький Шлях зоріє,

Хай молитва душу гріє,

Хай Вкраїну навіки

Прославляють козаки!

Хай Покрова Пресвята

Серце щастям огорта,

І усім нам подарує

Довгі та благі літа!

Картинки з Днем козацтва



Привітання з Днем козацтва / Колаж 24 Каналу





Листівка з Днем українського козацтва / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем козацтва України / Колаж 24 Каналу





День козака 2026 листівки / Колаж 24 Каналу



Сьогодні Україна відзначає ще два важливі свята, тож 24 Канал також підготував привітання з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць України.