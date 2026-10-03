Гарні листівки та вірші українською на День вчителя 2026

День вчителя в Україні щороку відзначають у першу неділю жовтня. У цей день вітають педагогів, дякують їм за роботу та надсилають побажання колегам, класним керівникам і вчителям, які багато років працюють з дітьми.

До свята часто обирають короткі привітання у віршах або тематичні листівки, які можна надіслати у повідомленні чи опублікувати в соцмережах. Нижче 24 Канал зібрав добірку ідеальних варіантів до Дня вчителя саме для вас

Короткі привітання з Днем вчителя вірші

***

Учителю, зі святом Вас!

Хай буде світлим кожен час,

Хай вдячні учні поруч будуть,

А Вашу доброту не забудуть.

Бажаєм щастя і добра,

Здоров'я, радості, тепла!

***

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних!

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

***

Хай зарплата вас радує,

Про відпустку нагадує.

Хай мрії збуваються,

Веселі моменти трапляються!

***

З Днем вчителя картинки українською



Побажання на День вчителя / Колаж 24 Каналу



Листівка на День вчителя / Колаж 24 Каналу



День вчителя картинки українською / Колаж 24 Каналу



День вчителя картинка / Колаж 24 Каналу



З Днем вчителя картинки українською / Колаж 24 Каналу



Вітання з Днем вчителя картинки українською / Колаж 24 Каналу



А для тих, хто шукає ще кілька варіантів привітань, маємо окрему добірку до Дня вчителя. Тут зібрані особливі вітання та листівки, які можна надіслати вчителю, колегам або додати до святкового допису. Обирайте варіант, який найбільше підходить за настроєм, і доповнюйте його кількома словами від себе.