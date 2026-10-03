Тому День учителя – це не лише про квіти й чергове "вітаємо зі святом". Це про можливість сказати людині: я пам’ятаю, що ви для мене зробили. Іноді саме такі слова залишаються надовго. І з цієї нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем вчителя.

Привітання з днем вчителя своїми словами

З Днем вчителя! Ви, можливо, не знаєте, скільки разів одне ваше слово підтримувало людину на все життя. Дякуємо, що ви були поруч, коли це було найпотрібніше.

Дякуємо вам. За терпіння, коли ми не розуміли. За віру, коли ми самі в себе не вірили. За добре слово, яке ми пам'ятаємо роками. З Днем вчителя!

З Днем вчителя! Школа закінчується, а ваші уроки залишаються з нами назавжди. У кожному доброму вчинку є частинка вашої праці.

Вчителю, спасибі вам. Ви бачили в нас більше, ніж ми самі бачили в собі. Це найцінніший подарунок, який можна дати людині.

З Днем вчителя! Ви стільки разів були втомлені, а все одно заходили в клас з усмішкою. Ми цього не завжди помічали, але пам'ятаємо і цінуємо.

З Днем вчителя! Нехай ваші учні повертаються до вас не лише з квітами, а й з історіями про те, ким вони стали завдяки вам. Здоров'я вам і спокою в серці.

Дякуємо, що ви є. Є люди, які просто ведуть урок, а є ті, хто змінює життя. Ви саме з других. З Днем вчителя!

З Днем вчителя! Ваша праця не вимірюється ні оцінками, ні звітами. Її видно в людях, які виросли поруч із вами. Нехай вам повернеться все добре, що ви вклали в інших.

Низький уклін вам, вчителі. Особливо зараз, коли ви навчаєте попри тривоги й складні часи. Дякуємо за вашу стійкість і любов до дітей. Мирного вам неба!

З Днем вчителя! Дякуємо за те, що ви вчили нас не лише предметів, а й бути добрими, чесними та сильними. Це те, що залишається, коли все інше забувається.

Картинки з Днем вчителя привітання



Привітання з Днем вчителя / Колаж 24 Каналу





З Днем вчителя картинки / Колаж 24 Каналу



День вчителя картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання на день вчителя / Колаж 24 Каналу

Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем вчителя - те, що треба до цього важливого свята.