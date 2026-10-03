Тому День учителя – це не лише про квіти й чергове "вітаємо зі святом". Це про можливість сказати людині: я пам’ятаю, що ви для мене зробили. Іноді саме такі слова залишаються надовго. І з цієї нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем вчителя.
Привітання з днем вчителя своїми словами
- З Днем вчителя! Ви, можливо, не знаєте, скільки разів одне ваше слово підтримувало людину на все життя. Дякуємо, що ви були поруч, коли це було найпотрібніше.
- Дякуємо вам. За терпіння, коли ми не розуміли. За віру, коли ми самі в себе не вірили. За добре слово, яке ми пам'ятаємо роками. З Днем вчителя!
- З Днем вчителя! Школа закінчується, а ваші уроки залишаються з нами назавжди. У кожному доброму вчинку є частинка вашої праці.
- Вчителю, спасибі вам. Ви бачили в нас більше, ніж ми самі бачили в собі. Це найцінніший подарунок, який можна дати людині.
- З Днем вчителя! Ви стільки разів були втомлені, а все одно заходили в клас з усмішкою. Ми цього не завжди помічали, але пам'ятаємо і цінуємо.
- З Днем вчителя! Нехай ваші учні повертаються до вас не лише з квітами, а й з історіями про те, ким вони стали завдяки вам. Здоров'я вам і спокою в серці.
- Дякуємо, що ви є. Є люди, які просто ведуть урок, а є ті, хто змінює життя. Ви саме з других. З Днем вчителя!
- З Днем вчителя! Ваша праця не вимірюється ні оцінками, ні звітами. Її видно в людях, які виросли поруч із вами. Нехай вам повернеться все добре, що ви вклали в інших.
- Низький уклін вам, вчителі. Особливо зараз, коли ви навчаєте попри тривоги й складні часи. Дякуємо за вашу стійкість і любов до дітей. Мирного вам неба!
- З Днем вчителя! Дякуємо за те, що ви вчили нас не лише предметів, а й бути добрими, чесними та сильними. Це те, що залишається, коли все інше забувається.
Картинки з Днем вчителя привітання
Привітання з Днем вчителя / Колаж 24 Каналу
З Днем вчителя картинки / Колаж 24 Каналу
День вчителя картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання на день вчителя / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем вчителя - те, що треба до цього важливого свята.