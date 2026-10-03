Поэтому День учителя – это не только цветки и очередное "поздравляем с праздником". Это возможность сказать человеку: я помню, что вы для меня сделали. Иногда именно такие слова запоминаются надолго. И по этому случаю 24 Канал подготовил поздравления с Днем учителя.

Поздравление с Днем учителя своими словами

С Днем учителя! Вы, возможно, не знаете, сколько раз одно ваше слово поддерживало человека на всю жизнь. Спасибо, что вы были рядом, когда это было нужнее всего.

Спасибо вам. За терпение, когда мы не понимали. За веру, когда мы сами в себя не верили. За доброе слово, которое мы помним годами. С Днем учителя!

С Днем учителя! Школа заканчивается, а ваши уроки остаются с нами навсегда. В каждом добром поступке есть частичка вашего труда.

Учитель, спасибо вам. Вы видели в нас больше, чем мы сами видели в себе. Это самый ценный подарок, который можно сделать человеку.

С Днем учителя! Вы столько раз были уставшими, а все равно заходили в класс с улыбкой. Мы этого не всегда замечали, но помним и ценим.

С Днем учителя! Пусть ваши ученики приходят к вам не только с цветами, но и с историями о том, кем они стали благодаря вам. Здоровья вам и покоя в сердце.

Спасибо, что вы есть. Есть люди, которые просто ведут урок, а есть те, кто меняет жизнь. Вы именно из вторых. С Днем учителя!

С Днем учителя! Ваш труд не измеряется ни оценками, ни отчетами. Его видно в людях, которые выросли рядом с вами. Пусть к вам вернется все хорошее, что вы вложили в других.

Низкий поклон вам, учителя. Особенно сейчас, когда вы учите, несмотря на тревоги и сложные времена. Спасибо за вашу стойкость и любовь к детям. Мирного вам неба!

С Днем учителя! Спасибо за то, что вы учили нас не только предметам, но и быть добрыми, честными и сильными. Это то, что остается, когда все остальное забывается.

Картинки с поздравлениями ко Дню учителя



Поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала

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