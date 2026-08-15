Горіховий Спас 2026: які заборони краще не ігнорувати та що віщує погода

Горіховий Спас – завершальний із трьох літніх Спасів. У народній традиції цього дня збирали горіхи, несли їх до церкви на освячення та поступово прощалися з літом.

А ще існував цілий список того, чого на свято робити не радили, про які 24 Канал зараз розповість.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Насамперед цього дня радили не сваритися з рідними та близькими. Не варто було лаятися, пліткувати, заздрити, конфліктувати та бажати комусь зла.

Звучить логічно: свято пережити значно простіше, якщо хоча б один день не з'ясовувати, хто залишив чашку біля раковини.

Також не рекомендували влаштовувати гучні гуляння та вечірки. Надмірні веселощі вважали недоречними, адже Горіховий Спас має передусім духовне та родинне значення.

Не варто було й лінуватися та байдикувати. Тобто варіант "сьогодні нічого не роблю, бо свято" теж не зовсім проходить. Хоча народні традиції тут дещо суперечливі: важко працювати в полі чи на городі також не радили.

Схоже, ідеальний сценарій дня – зробити необхідне заздалегідь, а 29 серпня спокійно провести час із близькими.

Чи можна працювати на Горіховий Спас

За народними віруваннями, важку роботу в полі та на городі цього дня відкладали. Також не рекомендували займатися хатніми справами, шити, в'язати та вишивати.

Особливо це стосувалося робіт, які можна було перенести на інший день.

Тобто якщо пилосос уже дивиться на вас із докором, а гора білизни давно просить про увагу – за народною традицією краще було розібратися з цим напередодні.

Водночас повсякденні необхідні справи, звичайно, не стають «забороненими» через дату в календарі. Значна частина таких правил – саме народні повір'я, а не церковні приписи.

Одна з найвідоміших заборон – не купатися у водоймах. У народі вірили, що після Горіхового Спаса вода вже стає холоднішою, а літо поступово відходить. Тому купання в річках та озерах вважалося небажаним. Також не радили купати худо

Існувала й окрема прикмета: якщо на Третій Спас піти до лісу наодинці, можна накликати неприємності. Тож за грибами та горіхами радили вирушати не самому.

На Горіховий Спас особливо радили не кривдити тварин. До домашньої худоби ставилися з повагою, адже вона була важливою частиною господарства та допомагала людям пережити зиму.

Народні традиції радили не вживати алкоголь і не курити на Горіховий Спас. Також не рекомендували надмірно веселитися та влаштовувати гучні застілля.

Народні прикмети на Горіховий Спас

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня та намагалися передбачити погоду й урожай.

Якщо журавлі вже відлетіли на зиму – на Покрову очікували холодної погоди.

Багато горіхів уродило – наступного року чекали хорошого врожаю.

На Горіховий Спас холодно – такою ж, за прикметами, буде й осінь.

Надворі сильний вітер – осінь може бути затяжною.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.



