А еще существовал целый список того, чего на праздник не советовали делать, о чем сейчас расскажет "24 Канал ".

Что нельзя делать в Ореховый Спас

Прежде всего в этот день советовали не ссориться с родными и близкими. Не стоило ругаться, сплетничать, завидовать, конфликтовать и желать кому-то зла.

Звучит логично: пережить праздник гораздо проще, если хотя бы один день не выяснять, кто оставил чашку у раковины.

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Также не рекомендовали устраивать шумные гуляния и вечеринки. Чрезмерные веселья считались неуместными, ведь Ореховый Спас имеет прежде всего духовное и семейное значение.

Не стоило и лениться и бездельничать. То есть вариант "сегодня ничего не делаю, потому что праздник" тоже не совсем подходит. Хотя народные традиции здесь несколько противоречивы: тяжело работать в поле или на огороде тоже не советовали.

Похоже, идеальный сценарий дня – сделать необходимое заранее, а 29 августа спокойно провести время с близкими.

Можно ли работать в Ореховый Спас

Согласно народным поверьям, тяжелую работу в поле и на огороде в этот день откладывали. Также не рекомендовали заниматься домашними делами, шить, вязать и вышивать.

Особенно это касалось работ, которые можно было перенести на другой день.

То есть если пылесос уже укоризненно смотрит на вас, а гора белья давно просит о внимании – по народной традиции лучше было разобраться с этим накануне.

В то же время повседневные необходимые дела, конечно, не становятся "запретными" из-за даты в календаре. Значительная часть таких правил – именно народные поверья, а не церковные предписания.

Один из самых известных запретов – не купаться в водоемах. В народе верили, что после Орехового Спаса вода уже становится холоднее, а лето постепенно уходит. Поэтому купание в реках и озерах считалось нежелательным. Также не советовали купать скот

Существовала и отдельная примета: если в Третий Спас пойти в лес в одиночку, можно навлечь на себя неприятности. Поэтому за грибами и орехами советовали отправляться не в одиночку.

В Ореховый Спас особенно советовали не обижать животных. К домашнему скоту относились с уважением, ведь он был важной частью хозяйства и помогал людям пережить зиму.

Народные традиции советовали не употреблять алкоголь и не курить в Ореховый Спас. Также не рекомендовали чрезмерно веселиться и устраивать шумные застолья.

Народные приметы на Ореховый Спас

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и пытались предсказать погоду и урожай.

Если журавли уже улетели на зиму – на Покров ожидали холодной погоды.

Много орехов уродило – в следующем году ждали хорошего урожая.

На Ореховый Спас холодно – так же, по приметам, будет и осень.

На улице сильный ветер – осень может быть затяжной.

Обратите внимание! Данный материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.