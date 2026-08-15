А ще існував цілий список того, чого на свято робити не радили, про які 24 Канал зараз розповість.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Насамперед цього дня радили не сваритися з рідними та близькими. Не варто було лаятися, пліткувати, заздрити, конфліктувати та бажати комусь зла.

Звучить логічно: свято пережити значно простіше, якщо хоча б один день не з'ясовувати, хто залишив чашку біля раковини.

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Також не рекомендували влаштовувати гучні гуляння та вечірки. Надмірні веселощі вважали недоречними, адже Горіховий Спас має передусім духовне та родинне значення.

Не варто було й лінуватися та байдикувати. Тобто варіант "сьогодні нічого не роблю, бо свято" теж не зовсім проходить. Хоча народні традиції тут дещо суперечливі: важко працювати в полі чи на городі також не радили.

Схоже, ідеальний сценарій дня – зробити необхідне заздалегідь, а 29 серпня спокійно провести час із близькими.

Чи можна працювати на Горіховий Спас

  • За народними віруваннями, важку роботу в полі та на городі цього дня відкладали. Також не рекомендували займатися хатніми справами, шити, в'язати та вишивати.
  • Особливо це стосувалося робіт, які можна було перенести на інший день.
  • Тобто якщо пилосос уже дивиться на вас із докором, а гора білизни давно просить про увагу – за народною традицією краще було розібратися з цим напередодні.
  • Водночас повсякденні необхідні справи, звичайно, не стають «забороненими» через дату в календарі. Значна частина таких правил – саме народні повір'я, а не церковні приписи.
  • Одна з найвідоміших заборон – не купатися у водоймах. У народі вірили, що після Горіхового Спаса вода вже стає холоднішою, а літо поступово відходить. Тому купання в річках та озерах вважалося небажаним. Також не радили купати худо
  • Існувала й окрема прикмета: якщо на Третій Спас піти до лісу наодинці, можна накликати неприємності. Тож за грибами та горіхами радили вирушати не самому.
  • На Горіховий Спас особливо радили не кривдити тварин. До домашньої худоби ставилися з повагою, адже вона була важливою частиною господарства та допомагала людям пережити зиму.
  • Народні традиції радили не вживати алкоголь і не курити на Горіховий Спас. Також не рекомендували надмірно веселитися та влаштовувати гучні застілля.

Народні прикмети на Горіховий Спас

  • Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня та намагалися передбачити погоду й урожай.
  • Якщо журавлі вже відлетіли на зиму – на Покрову очікували холодної погоди.
  • Багато горіхів уродило – наступного року чекали хорошого врожаю.
  • На Горіховий Спас холодно – такою ж, за прикметами, буде й осінь.
  • Надворі сильний вітер – осінь може бути затяжною.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.