4 найсильніші чоловічі імені на літеру "Б", які приносять успіх та щасливу долю

Вибір імені для новонародженого хлопчика часто стає справжнім викликом для молодих батьків. Варіанти на літеру "Б" традиційно уособлюють мужність, внутрішню силу та непохитний характер.

24 Канал підготував добірку найцікавіших давніх та сучасних чоловічих імен, які неодмінно подарують вашому синові потужну енергетику.

Богдан

Ім'я Богдан буквально означає "Богом даний" і наділяє свого власника неабиякою цілеспрямованістю та розсудливістю. Такі чоловіки впевнено крокують життям і легко долають будь-які перешкоди на шляху до мети.

Борис

Мовознавці трактують це ім'я як "борець за славу". Воно від самого дитинства формує міцні лідерські якості та допомагає людині досягати неабияких висот у кар'єрі.

Борислав

Шанувальникам слов'янської спадщини точно сподобається таке милозвучне ім'я, яке перекладається як "той, хто бореться за славу". Його власники доволі часто здобувають визнання та повагу в суспільстві.

Броніслав

Таке ім'я означає "славний захисник". Саме тому такі чоловіки завжди старанно оберігатимуть свою родину від життєвих негод.

Чоловічі імена, які починаються на літеру "Б" – як назвати сина / Фото Magnific

Днями ми розповідали про жіночі імена, які починаються на букву "Б".