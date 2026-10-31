5 милозвучних чоловічих імен на літеру "О", які повертаються в моду

Шукаєте ідеальне ім'я для майбутнього сина? Варіанти на літеру "О" приховують у собі потужну енергетику, внутрішню силу та неймовірний жіночий магнетизм.

Власники таких імен легко підкорюють світ, впевнено досягають цілей і вражають людей своєю вродженою харизмою. 24 Канал зібрав добірку найкрасивіших чоловічих імен, які неодмінно надихнуть вас та допоможуть зробити правильний вибір.

Олександр

Це стародавнє ім'я прийшло з Греції та означає "захисник людей". Олександри виростають справжніми лідерами, які вміють брати на себе відповідальність і вести за собою інших. Вони мають міцний характер, легко долають життєві перешкоди та завжди готові підставити плече близьким у складну хвилину.

Олег

Таке ім'я має скандинавське коріння та перекладається як "священний" або "світлий". Олеги мають аналітичний склад розуму, вміють прораховувати власні кроки наперед і рідко піддаються емоціям. Завдяки вродженій дипломатичності ці чоловіки чудово будують кар'єру та швидко знаходять спільну мову з колегами.

Остап

Це колоритне ім'я прийшло з грецької мови та трактується як "стійкий" або "твердий". Остапи вражають оточення своєю життєрадісністю, чудовим почуттям гумору та вмінням знаходити вихід із будь-якої ситуації. Такі хлопці володіють потужною внутрішньою енергетикою і легко стають душею будь-якої компанії.

Орест

Таке шляхетне ім'я також походить з давньогрецької мови та означає "той, хто стоїть на горі". Орести цінують чесність у стосунках, вміють тримати слово і створюють навколо себе атмосферу абсолютної довіри.

Олексій

Це світле ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "оберіг" або "захисник". Олексії виростають дуже творчими особистостями з розвиненою інтуїцією та неабияким талантом до мистецтва. Ці чоловіки вміють щиро співчувати, цінують родинний затишок і завжди прагнуть гармонії у своєму житті.

Імена для хлопчиків 2026 / Фото Magnific

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