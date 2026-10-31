5 мелодичных мужских имен на букву "О", которые снова входят в моду

Обладатели таких имен легко покоряют мир, уверенно достигают целей и поражают людей своей врожденной харизмой. 24 Канал собрал подборку самых красивых мужских имен, которая непременно вдохновит вас и поможет сделать правильный выбор.

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Александр

Это древнее имя пришло из Греции и означает "защитник людей". Александры становятся настоящими лидерами, которые умеют брать на себя ответственность и вести за собой других. Они обладают крепким характером, легко преодолевают жизненные препятствия и всегда готовы подставить плечо близким в трудную минуту.

Олег

Это имя имеет скандинавские корни и переводится как "священный" или "светлый". Олеги обладают аналитическим складом ума, умеют просчитывать свои шаги наперед и редко поддаются эмоциям. Благодаря врожденной дипломатичности эти мужчины прекрасно строят карьеру и быстро находят общий язык с коллегами.

Остап

Это колоритное имя пришло из греческого языка и трактуется как "стойкий" или "твердый". Остапы поражают окружающих своей жизнерадостностью, прекрасным чувством юмора и умением находить выход из любой ситуации. Такие парни обладают мощной внутренней энергией и легко становятся душой любой компании.

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Орест

Это благородное имя также происходит из древнегреческого языка и означает "тот, кто стоит на горе". Оресты ценят честность в отношениях, умеют держать слово и создают вокруг себя атмосферу абсолютного доверия.

Алексей

Это светлое имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "оберег" или "защитник". Алексеи вырастают очень творческими личностями с развитой интуицией и незаурядным талантом к искусству. Эти мужчины умеют искренне сочувствовать, ценят семейный уют и всегда стремятся к гармонии в своей жизни.

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