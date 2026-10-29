4 сильных и благозвучных мужских имени на букву "Т", которые снова входят в моду

Они дарят своим владельцам стальную выдержку, обостренное чувство справедливости и умение легко преодолевать жизненные препятствия на пути к большому успеху, пишет 24 Канал.

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Тарас

Это имя имеет древнегреческие корни и означает "бунтарь". Его обладатели отличаются упрямством, независимостью и умением аргументированно отстаивать собственное мнение. Тарасы всегда ставят амбициозные цели и уверенно идут к их реализации. Они ценят настоящую дружбу, умеют вовремя поддержать товарищей и становятся надежной опорой для всей семьи.

Тимофей

Это имя пришло к нам из Греции. Исследователи трактуют его как "тот, кто почитает Бога". Тимофеи избегают громких конфликтов, так как привыкли решать споры мирным путем, и легко находят общий язык с коллегами. В то же время они проявляют необычайную настойчивость в работе, поэтому регулярно добиваются карьерного успеха.

Тимур

Это тюркское имя означает "железный". Тимуры обладают несокрушимой силой воли, лидерскими качествами и высоким уровнем ответственности. Такие мужчины быстро берут инициативу в свои руки, блестяще руководят масштабными проектами и вдохновляют команду. Своим любимым они дарят максимум тепла и искренне заботятся о домашнем уюте.

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Теодор

Это благозвучное имя также имеет греческое происхождение и переводится как "Божий дар". Теодоры излучают жизненный оптимизм, обладают креативным мышлением и чрезвычайно широким кругом интересов. Эти мужчины легко объединяют вокруг себя единомышленников благодаря природной харизме и прекрасному чувству юмора. Они способны найти нестандартный выход из самой сложной ситуации и всегда остаются верными своим принципам.

Красивые имена для мальчиков / Фото Magnific

Кстати, для своего будущего сына можно выбрать довольно интересное имя, начинающееся на букву "Р".