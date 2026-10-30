5 женских имен на букву "О", которые поражают своим звучанием

Такие имена часто наделяют своих обладательниц целеустремленностью, мудростью и незаурядным шармом. 24 Канал подготовил подборку самых красивых женских имен на букву "О", которые станут прекрасным выбором для вашей дочери.

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Ольга

Это величественное имя имеет скандинавское происхождение и означает "святая" или "мудрая". Его обладательницы отличаются необычайной силой духа, умеют четко ставить цели и уверенно идут к своей цели. В критических ситуациях Ольги всегда сохраняют холодный ум и способность быстро действовать.

Оксана

Такое колоритное имя происходит из древнегреческого языка и переводится как "иностранка". Оксаны вырастают очень свободолюбивыми личностями, которые ценят независимость и имеют собственное мнение по любому вопросу. Эти женщины легко находят общий язык с разными людьми и часто становятся настоящими лидерами в своих коллективах.

Олена

Имя Олена пришло к нам из Древней Греции и означает "солнечный свет". Такие девушки поражают окружающих своей искренностью, жизнерадостностью и готовностью прийти на помощь. За их врожденной нежностью и женственностью скрывается мощная внутренняя энергия, которая помогает им преодолевать препятствия и вдохновлять других.

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Олександра

Это благородное имя имеет древнегреческие корни и означает "защитница людей". Его обладательницы отличаются обостренным чувством справедливости, умеют отстаивать свои границы и защищать более слабых. Они постоянно стремятся к самосовершенствованию, обожают новые впечатления и часто достигают значительных высот в карьере.

Олеся

Это нежное имя имеет славянское происхождение и переводится как "девушка из леса". Олеси отличаются особой чувственностью, эмпатией и любовью к природе. Такие девушки умеют искренне любить, ценят семейный уют и создают вокруг себя гармоничное пространство, где каждый чувствует себя комфортно и в безопасности.

Красивые имена для девочек / Фото Magnific

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