Как красиво назвать девочку: 4 популярных женских имени на букву "Т"

Девочки, чье имя начинается с буквы "Т", обычно отличаются острым умом и хорошей памятью. 24 Канал собрал подборку самых интересных женских имен, которыми можно назвать дочь.

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Татьяна

Имя Татьяна имеет древнегреческие корни и означает "упорядочительница" или "основательница". Его обладательницы отличаются прекрасной интуицией, умеют быстро принимать правильные решения и никогда не сдаются перед трудностями. Они создают вокруг себя атмосферу абсолютного уюта и становятся душой любой компании.

Таисия

Это благозвучное имя пришло из древнегреческого языка и переводится как "посвященная богине Исиде". Таисии становятся прирожденными дипломатками, которые умеют сглаживать острые углы и достигать компромисса даже в самых сложных ситуациях. Такие женщины постоянно стремятся к саморазвитию и часто выбирают профессии в сфере коммуникаций.

Тереза

Такое благородное имя имеет греческое происхождение и означает "охотница". Терезы поражают окружающих своей невероятной эмпатией и готовностью поддержать в трудную минуту. За мягкой внешностью таких женщин скрывается стальной стержень, который помогает им уверенно преодолевать препятствия. К тому же эти девушки глубоко уважают семейные традиции и умеют искренне любить.

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Тамила

Славянское имя Тамила означает "желанная". Его обладательницы отличаются мощной энергетикой и яркой харизмой, которая магнитом притягивает внимание. Тамилы не боятся выделяться из толпы, обожают смелые эксперименты со стилем и легко генерируют креативные идеи. Они умеют искренне радоваться мелочам и наполняют каждый свой день положительными эмоциями.

Красивые имена для девочек 2026 / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о красивых женских именах, начинающихся на букву "С".