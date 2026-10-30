5 жіночих імен на літеру "О", які вражають своїм звучанням

Такі імена часто наділяють своїх власниць цілеспрямованістю, мудрістю та неабияким шармом. 24 Канал підготував добірку найгарніших жіночих імен на літеру "О", які стануть чудовим вибором для вашої донечки.

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Ольга

Це величне ім'я має скандинавське походження та означає "свята" або "мудра". Його власниці вирізняються надзвичайною силою духу, вміють чітко ставити цілі та впевнено йдуть до своєї мети. У критичних ситуаціях Ольги завжди зберігають холодний розум і здатність швидко діяти.

Оксана

Таке колоритне ім'я походить з давньогрецької мови та перекладається як "чужоземка". Оксани виростають дуже волелюбними особистостями, які цінують незалежність і мають власну думку щодо будь-якого питання. Ці жінки легко знаходять спільну мову з різними людьми та часто стають справжніми лідерками у своїх колективах.

Олена

Ім'я Олена прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "сонячне світло". Такі дівчата вражають оточення своєю щирістю, життєрадісністю та готовністю прийти на допомогу. За їхньою вродженою ніжністю та жіночністю ховається потужна внутрішня енергія, яка допомагає їм долати перешкоди та надихати інших.

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Олександра

Це шляхетне ім'я має давньогрецьке коріння та означає "захисниця людей". Його власниці володіють загостреним почуттям справедливості, вміють відстоювати свої кордони та захищати слабших. Вони постійно прагнуть до самовдосконалення, обожнюють нові враження та часто досягають значних висот у кар'єрі.

Олеся

Це ніжне ім'я має слов'янське походження і перекладається як "дівчина з лісу". Олесі відзначаються особливою чуттєвістю, емпатією та любов'ю до природи. Такі дівчата вміють щиро кохати, цінують родинний затишок і створюють навколо себе гармонійний простір, де кожен почувається комфортно та безпечно.

Гарні імена для дівчаток / Фото Magnific

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