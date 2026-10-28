Як красиво назвати дівчинку: 4 популярні жіночі імені на літеру "Т"

Вибір імені для дитини часто стає справжнім викликом для молодих батьків. Адже хочеться знайти не просто милозвучний варіант, а й закласти щасливий життєвий шлях для своєї малечі.

Дівчата, чиє ім'я починається на літеру "Т", зазвичай мають гострий розум та гарну пам'ять. 24 Канал зібрав добірку найцікавіших жіночих імен, якими можна назвати доньку.

Тетяна

Ім'я Тетяна має давньогрецьке коріння та означає "упорядниця" або "засновниця". Його власниці володіють чудовою інтуїцією, вміють швидко ухвалювати правильні рішення і ніколи не пасують перед труднощами. Вони створюють абсолютний затишок навколо себе та стають душею будь-якої компанії.

Таїсія

Це милозвучне ім'я прийшло з давньогрецької мови та перекладається як "присвячена богині Ісіді". Таїсії виростають природженими дипломатками, які вміють згладжувати гострі кути та досягати компромісу навіть у найскладніших ситуаціях. Такі жінки постійно прагнуть саморозвитку та часто обирають професії у сфері комунікацій.

Тереза

Таке шляхетне ім'я має грецьке походження і трактується як "мисливиця". Терези вражають оточення своєю неймовірною емпатією та готовністю підтримати у скрутну хвилину. За м'якою зовнішністю таких жінок ховається сталевий стрижень, який допомагає їм впевнено долати перешкоди. До того ж ці дівчата глибоко шанують родинні традиції і вміють щиро кохати.

Таміла

Слов'янське ім'я Таміла означає "бажана". Його власниці володіють потужною енергетикою та яскравою харизмою, яка магнітом притягує увагу. Таміли не бояться виділятися з натовпу, обожнюють сміливі експерименти зі стилем та легко генерують креативні ідеї. Вони вміють щиро радіти дрібницям і наповнюють кожен свій день позитивними емоціями.

Гарні імена для дівчаток 2026 / Фото Magnific

Днями ми розповідали про красиві жіночі імена, які починаються на літеру "С".