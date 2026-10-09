7 найкращих чоловічих імен на літеру "З" з сильною енергетикою

Якщо ви шукаєте красиве та незвичне ім'я для сина, то зверніть увагу на варіанти, що починаються на літеру "З". Вони звучать мужньо, легко запам'ятовуються та мають цікаве значення.

24 Канал зібрав для вас добірку найкращих чоловічих імен, якими можна назвати сина у 2026 році. Обирайте те, яке найбільше припаде до душі вам і вашій родині.

Чоловічі імена, які починаються на літеру "З"

Захар – походить від давньоєврейського слова та означає "Божа пам'ять". Хлопці з цим іменем демонструють щиру доброту, наполегливість та стійкість перед життєвими труднощами.

– походить від давньоєврейського слова та означає "Божа пам'ять". Хлопці з цим іменем демонструють щиру доброту, наполегливість та стійкість перед життєвими труднощами. Зиновій – ім'я давньогрецького походження, яке дослівно перекладається як "життя Зевса". Воно наділяє чоловіка розсудливістю, внутрішнім спокоєм та вмінням майстерно уникати конфліктів.

– ім'я давньогрецького походження, яке дослівно перекладається як "життя Зевса". Воно наділяє чоловіка розсудливістю, внутрішнім спокоєм та вмінням майстерно уникати конфліктів. Зорян – слов'янське ім'я, утворене від слова "зоря". Воно чудово підходить для творчих та життєрадісних особистостей, які завжди випромінюють оптимізм і притягують до себе людей.

– слов'янське ім'я, утворене від слова "зоря". Воно чудово підходить для творчих та життєрадісних особистостей, які завжди випромінюють оптимізм і притягують до себе людей. Звенислав – давньоруське ім'я, що перекладається як "той, чия слава дзвенить". Власники такого імені часто займають лідерські позиції та не бояться брати на себе відповідальність.

– давньоруське ім'я, що перекладається як "той, чия слава дзвенить". Власники такого імені часто займають лідерські позиції та не бояться брати на себе відповідальність. Златомир – красиве слов'янське ім'я, яке означає "золотий світ". Його представники здатні легко знаходити компроміси та будувати гармонійні стосунки з оточенням.

– красиве слов'янське ім'я, яке означає "золотий світ". Його представники здатні легко знаходити компроміси та будувати гармонійні стосунки з оточенням. Зенон – античне ім'я, яке трактується як "подарунок Зевса". Воно звучить доволі сучасно та стильно, а його носії зазвичай мають неабиякий інтерес до точних наук та підприємництва.

– античне ім'я, яке трактується як "подарунок Зевса". Воно звучить доволі сучасно та стильно, а його носії зазвичай мають неабиякий інтерес до точних наук та підприємництва. Захарій – повна та урочиста форма імені Захар. Чоловіки з таким іменем відзначаються гострим відчуттям справедливості, відданістю друзям та готовністю завжди прийти на допомогу.

Як оригінально назвати сина – чоловічі імена на "З" / Фото Magnific

До речі, днями ми публікували добірку красивих чоловічих імен на літеру "Б".