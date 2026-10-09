24 Канал зібрав для вас добірку найкращих чоловічих імен, якими можна назвати сина у 2026 році. Обирайте те, яке найбільше припаде до душі вам і вашій родині.

Чоловічі імена, які починаються на літеру "З"

Захар – походить від давньоєврейського слова та означає "Божа пам'ять". Хлопці з цим іменем демонструють щиру доброту, наполегливість та стійкість перед життєвими труднощами.

– походить від давньоєврейського слова та означає "Божа пам'ять". Хлопці з цим іменем демонструють щиру доброту, наполегливість та стійкість перед життєвими труднощами. Зиновій – ім'я давньогрецького походження, яке дослівно перекладається як "життя Зевса". Воно наділяє чоловіка розсудливістю, внутрішнім спокоєм та вмінням майстерно уникати конфліктів.

– ім'я давньогрецького походження, яке дослівно перекладається як "життя Зевса". Воно наділяє чоловіка розсудливістю, внутрішнім спокоєм та вмінням майстерно уникати конфліктів. Зорян – слов'янське ім'я, утворене від слова "зоря". Воно чудово підходить для творчих та життєрадісних особистостей, які завжди випромінюють оптимізм і притягують до себе людей.

– слов'янське ім'я, утворене від слова "зоря". Воно чудово підходить для творчих та життєрадісних особистостей, які завжди випромінюють оптимізм і притягують до себе людей. Звенислав – давньоруське ім'я, що перекладається як "той, чия слава дзвенить". Власники такого імені часто займають лідерські позиції та не бояться брати на себе відповідальність.

– давньоруське ім'я, що перекладається як "той, чия слава дзвенить". Власники такого імені часто займають лідерські позиції та не бояться брати на себе відповідальність. Златомир – красиве слов'янське ім'я, яке означає "золотий світ". Його представники здатні легко знаходити компроміси та будувати гармонійні стосунки з оточенням.

– красиве слов'янське ім'я, яке означає "золотий світ". Його представники здатні легко знаходити компроміси та будувати гармонійні стосунки з оточенням. Зенон – античне ім'я, яке трактується як "подарунок Зевса". Воно звучить доволі сучасно та стильно, а його носії зазвичай мають неабиякий інтерес до точних наук та підприємництва.

– античне ім'я, яке трактується як "подарунок Зевса". Воно звучить доволі сучасно та стильно, а його носії зазвичай мають неабиякий інтерес до точних наук та підприємництва. Захарій – повна та урочиста форма імені Захар. Чоловіки з таким іменем відзначаються гострим відчуттям справедливості, відданістю друзям та готовністю завжди прийти на допомогу.

Як оригінально назвати сина – чоловічі імена на "З" / Фото Magnific

До речі, днями ми публікували добірку красивих чоловічих імен на літеру "Б".