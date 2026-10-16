5 найгарніших жіночих імен на літеру "В", які вражають своїм значенням

Вибір імені для дитини – завжди відповідальний момент, адже воно формує майбутній характер людини. Дехто вважає, що літера "В" на початку імені наділяє власниць рішучістю, внутрішньою силою та витонченим смаком.

Якщо ви шукаєте милозвучне та глибоке за змістом ім'я для дівчинки, пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою найцікавіших варіантів.

Вікторія

Це популярне ім'я походить з латинської мови та означає "перемога". Його власниці вирізняються неймовірною цілеспрямованістю, силою духу та природним магнетизмом. Такі жінки завжди знають, чого хочуть від життя, і впевнено долають будь-які перешкоди на шляху до мети. Вони стають чудовими лідерами, здатними гуртувати людей та вести їх за собою до успіху.

Валерія

Таке ім'я також має латинське коріння та трактується як "сильна" або "здорова". Валерії зачаровують оточення своєю безпосередністю, яскравими емоціями та оригінальним поглядом на світ. Вони поєднують у собі чуттєвість і твердий характер, що допомагає їм легко адаптуватися до нових умов. У дружбі та коханні такі дівчата проявляють абсолютну відданість і завжди готові підтримати близьких у скрутну хвилину.

Вероніка

Це милозвучне ім'я прийшло до нас з давньогрецької культури й означає "та, що приносить перемогу". Вероніки випромінюють легкість, позитив та невичерпну життєрадісність, завдяки чому швидко стають душею будь-якої компанії. Вони тонко відчувають красу і прагнуть гармонії у всьому. Такі жінки вміють перетворювати сірі будні на свято і надихають інших власним оптимізмом.

Варвара

Таке давнє ім'я має грецьке коріння та означає "чужоземка". Жінки з цим іменем зазвичай мають глибокий внутрішній світ та схильність до філософських роздумів. Варвари вражають людей своєю наполегливістю у справах, надзвичайною працелюбністю та вірністю власним ідеалам. Вони не шукають галасливих компаній, натомість високо цінують родинний затишок і створюють міцні зв'язки з перевіреними роками друзями.

Василина

Це красиве ім'я походить з Давньої Греції та перекладається як "царствена" або "володарка". Василини відзначаються вродженою шляхетністю, внутрішньою гідністю та тактовністю у спілкуванні. Вони володіють природною мудрістю, яка дозволяє їм майстерно залагоджувати конфлікти і знаходити вдалі компроміси. Такі дівчата випромінюють спокій, легко здобувають повагу в суспільстві та стають надійною опорою для своєї сім'ї.

Як красиво назвати дівчинку у 2026 році – жіночі імена на "В" / Фото Magnific

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