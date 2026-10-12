5 найкрасивіших імен на літеру "Є", які приносять щастя своїм власницям

Вибір імені для дитини завжди стає справжнім викликом для майбутніх батьків. Серед величезного розмаїття варіантів особливу магію мають жіночі імена на літеру "Є".

24 Канал зібрав добірку найцікавіших жіночих імен, які починаються на букву "Є", щоб допомогти вам зробити ідеальний вибір і дізнатися більше про характер майбутньої власниці.

Єва

Це ім'я має давньоєврейське коріння та означає "та, що дарує життя". Його власниці випромінюють неймовірну життєлюбність, невичерпну енергію та впевненість у собі. Вони володіють унікальною здатністю надихати оточення і щедро діляться своєю теплотою з друзями та близькими. Такі жінки легко стають справжньою опорою для родини та вправно керують будь-якими процесами.

Єлизавета

Таке ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "обітниця Господу". Єлизавети відзначаються вмінням зберігати спокій у будь-якій ситуації та гострим аналітичним розумом. До того ж вони вміють вислухати та впевнено крокують до своєї мети.

Євгенія

Ім'я Євгенія бере свій початок у давньогрецькій культурі і перекладається як "благородна". Дівчата з таким іменем мають сильну волю та загострене почуття справедливості. Вони вміють створювати неймовірний затишок навколо себе, високо цінують вірність і завжди готові прийти на допомогу слабшим.

Єсенія

Це ніжне та дещо загадкове ім'я має кілька версій походження: перша – від слов'янського чоловічого варіанту Єсеній, друга – від імені Ксенія, тому означає – "чужоземка" або "далека". Його власниці зачаровують усіх навколо своєю творчою натурою, мрійливістю та щирістю. Вони надзвичайно тонко відчувають світ, легко знаходять спільну мову з різними людьми і приносять радість у будь-який колектив.

Євдокія

Таке ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "добра слава" або "благовоління". Євдокії вражають людей своєю безкорисливою добротою, життєвою мудрістю та природною харизмою. Вони легко долають життєві перешкоди, зберігають щирий оптимізм і стають справжніми берегинями родинного вогнища, гуртуючи навколо себе всю сім'ю.

Оригінальні імена для дівчинки / Фото Magnific

До речі, нещодавно ми розповідали про красиві жіночі імена, які починаються на літеру "З".