Одні жінки легко змінюють партнерів у пошуках нових вражень. Інші ж присвячують усе серце єдиному обранцю, якого зустріли на життєвому шляху.

24 Канал зібрав добірку жіночих імен, носійки яких відзначаються безмежною відданістю та не уявляють свого життя без коханого чоловіка.

Тетяна

Це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "упорядниця" або "засновниця". Його представниці мають сильний характер і чітко знають, чого прагнуть у коханні, тому ніколи не витрачають часу на випадкових чоловіків. Тетяни щиро радіють успіхам свого коханого і вміють берегти тепло родинного вогнища навіть у найбуремніші часи.

Віра

Таке слов'янське ім'я трактується як "віра" або "довіра". Віри наділені особливою душевною мудрістю, яка допомагає їм розгледіти справжню сутність людини ще на початку знайомства. Ці жінки не потребують постійної зміни емоцій чи уваги інших чоловіків, адже всю свою ніжність, турботу та життєву енергію вони повністю присвячують єдиній коханій людині.

Наталія

Походження цього імені пов'язують із латинським словом, що означає "рідна". Такі жінки відзначаються надзвичайним терпінням, м'якістю та готовністю приймати партнера таким, яким він є, без спроб переробити його під власні ідеали. Наталії здатні зберегти свої почуття крізь десятиліття, залишаючись для чоловіка не лише коханою дружиною, а й найкращим другом.

Жіночі імена, які належать найвірнішим / Фото Magnific

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