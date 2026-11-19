Деякі чоловіки звикли завжди стояти на своєму, і сперечатися з ними – марна справа. Дехто вірить, що непохитність характеру та залізна воля часто закладені в самому значенні імені, яке людина отримує при народженні.

24 Канал зібрав добірку чоловічих імен, які наділяють своїх власників неймовірною впертістю.

Артем

Це ім'я давньогрецького походження перекладається як "неушкоджений" або "здоровий". Артеми мають власну позицію з будь-якого питання і ніколи не змінюють її під впливом оточення. Навіть якщо обставини складаються проти них, ці чоловіки продовжують рухатися обраним шляхом. Вони не сприймають непроханих порад, покладаються виключно на власний досвід і рідко йдуть на компроміси.

Тарас

Таке давньогрецьке ім'я означає "бунтар", що цілком відображає внутрішній стрижень його носіїв. Тараси з юних років звикли кидати виклик авторитетам і діяти всупереч загальноприйнятим правилам. Переконати такого чоловіка у власній неправоті майже нереально, адже він до останнього захищатиме свої переконання. Водночас ця непохитність допомагає йому легко долати життєві кризи та ставати надійною опорою для родини.

Максим

Латинське ім'я, яке означає "найбільший" або "найвеличніший", наділяє своїх власників неабиякими амбіціями. Максими завжди впевнені у власній правоті та не терплять, коли хтось ставить під сумнів їхні рішення. Якщо такий чоловік поставив перед собою конкретну мету, жодні перешкоди не змусять його звернути зі шляху. Його залізна витримка та впертість часто викликають повагу в колег, але в особистих стосунках можуть створювати певні труднощі.

Чоловічі імена – значення та походження / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про імена, які дають впертим жінкам.