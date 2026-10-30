Календар свят на третій місяць осені – 2026: чи будуть додаткові вихідні у листопаді

У листопаді українці відзначатимуть День залізничника та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День бухгалтера, День фахівця з безпеки та День студента.

Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у листопаді 2026 року, розповідає 24 Канал.

Календар свят на листопад 2026

1 листопада – День народження Європейського Союзу, День вегана, а також День працівника соціальної сфери.

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

3 листопада – День інженерних військ України.

4 листопада – День залізничника України.

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.

8 листопада – Міжнародний день піаніста та День десантно-штурмових військ.

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва й Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму.

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера та Всесвітній день молоді.

12 листопада – День фахівця з безпеки.

14 листопада – Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби проти діабету.

15 листопада – День початку Різдвяного посту, День працівників сільського господарства й Всесвітній день пам'яті жертв ДТП.

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку, Міжнародний день терпимості.

17 листопада – Міжнародний день студентів.

18 листопада – День сержанта ЗСУ.

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.

20 листопада – Всесвітній день дитини.

21 листопада – День Гідності та Свободи.

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

27 листопада – День заснування Національної академії наук та Чорна п'ятниця.

28 листопада – День працівника фінансового моніторингу та День пам'яті жертв Голодоморів.

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Коли будуть вихідні у листопаді 2026 / Фото з сайту "Українські календарі"

Чи будуть додаткові вихідні у листопаді 2026 року

Вже п'ятий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у листопаді не буде.

Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 9 днів: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада.

Водночас громадяни працюватимуть 21 день: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 і 30 листопада.