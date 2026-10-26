Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України та Офісу Президента.

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Воєнний стан і мобілізацію продовжено

Новий термін почне діяти 31 жовтня 2026 року.

На сайті Верховної Ради видно, що закони №5029-IX про продовження воєнного стану та закон №5030-IX про продовження строку загальної мобілізації повернути із підписом президента України.

Відповідні законопроєкти №16182 та №16183 Зеленський вніс до парламенту. У понеділок їх схвалив профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а згодом підтримали народні депутати.

Також цього дня президент підписав укази №1060/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №1061/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Згідно з текстом першого указу, воєнний стан продовжать із 5:30 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб. Президент України ухвалили відповідне рішення у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Росії проти України, що триває.

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Нагадаємо, це вже 21-й раз з початку повномасштабного вторгнення, коли Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Рішення щодо воєнного підтримали 293 народні депутати, а щодо мобілізації – 281 парламентар. Обидва терміни продовжили до 29 січня 2027 року.